يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي “2022-2023”، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء جميع الشعب للثانوية العامة يوم 12 يونيو 2023، ويؤدي فيها طلاب شعبة علمي علوم نحو 7 مواد من مجموع 410 درجة.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2023

يبدأ الطلاب يوم الإثنين 12 يونيو، بأداء امتحان مادة التربية الدينية وستكون من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 10.30 صباح، ومادة التربية الوطنية وتبدأ من الساعة الـ 11 صباحا حتى الساعة الـ 12.30 صباحا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي

ويوم الثلاثاء 13 يونيو، مادة الاقتصاد تعقد امتحان المادة من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 10.30 صباحا، ومادة الإحصاء من ن الساعة الـ 11 صباحا حتى الساعة الـ 12.30 صباحا.

ويوم الأحد 18 يونيو، تؤدي جميع الشعب في الثانوية العامة 2023، امتحان مادة اللغة العربية، لمدة ثلاثة ساعات، على أن يكون بداية الامتحان من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.

ويوم الخميس يؤدون مادة اللغة الأجنبية الأولى، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ ١٢.

يوم الأحد 25 يونيو 2023، امتحان مادة الكيمياء، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "رياضة - علوم"، يوم الأحد 2 يوليو 2023، امتحان مادة الفيزياء، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.

أخر امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي

ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، يوم الأحد 9 يوليو 2023، امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.

ويجري امتحان مادة الأحياء يوم الخميس 13 يوليو 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.