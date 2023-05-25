الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي “2022-2023”، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء جميع الشعب للثانوية العامة يوم 12 يونيو 2023، ويؤدي فيها طلاب شعبة علمي علوم نحو 7 مواد من مجموع 410 درجة.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2023

يبدأ الطلاب يوم الإثنين 12 يونيو، بأداء امتحان مادة التربية الدينية وستكون من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 10.30 صباح، ومادة التربية الوطنية وتبدأ من الساعة الـ 11 صباحا حتى الساعة الـ 12.30 صباحا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي

ويوم الثلاثاء 13 يونيو، مادة الاقتصاد تعقد امتحان المادة من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 10.30 صباحا، ومادة الإحصاء من ن الساعة الـ 11 صباحا حتى الساعة الـ 12.30 صباحا.

ويوم الأحد 18 يونيو، تؤدي جميع الشعب في الثانوية العامة 2023، امتحان مادة اللغة العربية، لمدة ثلاثة ساعات، على أن يكون بداية الامتحان من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.

ويوم الخميس يؤدون مادة اللغة الأجنبية الأولى، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ ١٢.

الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي

بدء العد التنازلى على امتحانات الثانوية العامة 2023

لطلاب الثانوية العامة.. أكلات صحية تساعدك على التركيز

العد التنازلى لبداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يوم الأحد 25 يونيو 2023، امتحان مادة الكيمياء، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "رياضة - علوم"، يوم الأحد 2 يوليو 2023، امتحان مادة الفيزياء، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.

أخر امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي

ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، يوم الأحد 9 يوليو 2023، امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.

ويجري امتحان مادة الأحياء يوم الخميس 13 يوليو 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 بعد الظهر.

التربية الدين التربية والتعليم التربية الوطنية الشعبة العلمية الجيولوجيا وعلوم البيئة امتحان مادة الكيمياء امتحان مادة الجيولوجيا امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

المرور ترفع آثار حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

رئيس جهاز السادات يكشف تفاصيل "استثمارات مصرية إسبانية" بالمنطقة الصناعية

كيف تجذب الاستثمارية المتاحة في قطاع الأعمال الاستثمارات الأجنبية؟.. استشاري اقتصادي يجبب

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية