لطلاب الثانوية العامة.. أكلات صحية تساعدك على التركيز

أسابيع وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، ويهتم الطلاب بالوجبات الصحية التى تساعدهم على التركيز، فى هذا السياق يرصد “الدستور” أهمها:

«البنجر»

تؤكد بعض الدراسات وجود ارتباط بين استهلاك البنجر الغني بالنترات ومنتجاته بتحسن وظائف المخ، كما وجدت دراسة أجريت على 24 من البالغين وكبار السن أن شرب 5 أونصات، أي 150 مللي من عصير البنجر أدى إلى زيادة تركيز نترات الدم بشكل ملحوظ وتحسين وقت رد الفعل في الاختبارات العقلية.

كما وجدت دراسة أخرى أجريت على 40 بالغًا أن شرب 15 أونصة، أي 450 مل من عصير البنجر يحسن تدفق الدم إلى الدماغ ويحسن الأداء في اختبار الطرح، مقارنةً بالعلاج الوهمي، ويقدم إليك الموقع نصيحة حول إمكانية زيادة مدخولك الغذائي من النترات من خلال الاستمتاع بالبنجر المحمص مع وجبة قبل الاختبار أو احتساء عصير البنجر الطازج أثناء المذاكرة.

«خضروات وفاكهة»

تعتبر الخضروات الحمراء والبرتقالية لها دور في التأثير على صحة الطالب، إذ يرتبط تناول الخضار بشكل عام بتحسين وظائف المخ وتعزيز الصحة العامة وتحتوي الخضراوات الحمراء والبرتقالية والخضراء، بما في ذلك الفلفل والجزر والبروكلي، على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة، بما في ذلك أصباغ الكاروتين، التي ثبت أنها تفيد الأداء العقلي.

تتراكم الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين في شبكية العين، ويشار إلى هذا التراكم بالكثافة البصرية للصبغة البقعية «MPOD». ووجدت دراسة أجريت على 51 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عامًا أن «MPOD» كان مرتبطًا بشكل كبير بوظيفة الدماغ والقدرة الفكرية، كما وجدت دراسة أخرى أجريت على 56 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 8 و9 سنوات أن «MPOD» مرتبط بشكل إيجابي بالأداء الأكاديمي.

الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو

تحتوي منتجات الشوكولاتة والكاكاو علي مجموعة من المركبات التي تعمل علي زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة.

المكسرات

تكون المكسرات من أهم الأكلات، فهى غنية بالفيتامينات E والزنك والمعادن الضرورية لصحة الدماغ، وتحسن الحالة العقلية.

البيض

يحتوي البيض على عناصر غذائية، مثل: فيتامين ب 12، الكولين، السيلينيوم الموجودة في الصفار، مما يعمل على تعزيز صحة الدماغ بسبب زيادة التركيز.