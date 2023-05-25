الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشرف صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ

د.أشرف صبحي يتفقد
د.أشرف صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة

◄ صبحي: نولي اهتماماً بالغاً ببرامج ريادة الأعمال وإدماج الشباب الذي يدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري، في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري لـ "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تُعقد خلال الفترة من (٢٢-٢٦) مايو بمدينة شرم الشيخ.

د.أشرف صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ
د.أشرف صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة إن استضافة الدولة المصرية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ، هو انعكاس للدور الهام الذي تلعبه مصر في استضافة كبري المؤتمرات والأحداث الدولية، نظراً للتنظيم والخبرة التي تمتلكها مصر في تنظيم تلك المؤتمرات، كما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق التعاون مع كافة الدول الشقيقة في كافة المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية.

د.أشرف صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ
د.أشرف صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ

أشار صبحي إلي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً ًكبيراً بالعمل علي التمكين الاقتصادي للشباب، والعمل على تعزيز التمكين الاجتماعي، مما يؤثر على المجتمعات التي يعمل فيها، إيماناً بأهمية المشاركة المدنية للشباب ومشاركتهم في عملية صنع السياسات، حيث إنهم بمثابة القوى المحركة للتنمية، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال وإدماج الشباب، الذي يدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب من خلال مساعدتهم على بناء ثقتهم وزيادة مشاركتهم في العملية الديمقراطية. 

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستعرض داخل الجناح الخاص بها انجازات الوزارة للتمكين الاقتصادي للشباب، والفعاليات والمبادرات التي تقدمها في هذا الشأن

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

إحالة أوراق قاتل عروسه فى طنطا للمفتى

المنيا: ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع القمح

حسن عبدالله ورئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقى: الأسواق الإفريقية تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار فى العالم أمام القطاع الخاص

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية