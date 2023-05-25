الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تعليم الغرببة": امتحان العلوم مطابق للمواصفات ولا توجد شكاوى

تعليم الغربية
تعليم الغربية

اطمأن المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على سير الامتحان بجميع اللجان البالغ عددهم 408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، حيث يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 90428 طالبا، امتحان مادة العلوم، كما يؤدي طلاب الإعدادية المهنية امتحان مادتي التربية الدينية، والمجال الزراعي، والبالغ عددهم 2040 طالب في 15 لجنة على مستوى المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أنه مع ختام الامتحانات اليوم، فلا توجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مطمئناً جميع أولياء أمور الطلاب، أن الامتحانات لا توجد بها أي أجزاء خارجة عن المنهج المحدد من قبل الوزارة، وتقيس مخرجات التعلم طبقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات.

وأضاف حسن أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وسير الامتحان بصورة طيبة.

408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر استخدام الهاتف المحمول التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم الالتزام بالتعليمات الشهادة الاعدادية رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ختام امتحانات الشهادة الإعدادية

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