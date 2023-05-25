إحالة أوراق قاتل عروسه فى طنطا للمفتى

قررت محكمة جنايات طنطا (الدائرة الرابعة) إحالة أوراق قاتل عروسه في طنطا إلى مفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأي في إعدامه، في ثاني جلسات محاكمته.

وكان محمد مرسي الفحل، المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا "آية الشبيني" بعد يومين من زفافهما، قد قال أمام هيئة محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة إنه أنهى حياتها بسبب امتناعها عن إعطائه حقوقه الشرعية، موضحا: "ليا أسبابى وظروفي وحسبنا الله ونعم الوكيل".

كانت قاعة محكمة جنايات طنطا قد شهدت، اليوم، إصابة المتهم بحالة من الانهيار والبكاء.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على "آية"، عروس متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها «محمد مرسى الفحل» 29 عاماً، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.