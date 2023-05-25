مباحثات عراقية تشيكية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، مع وزير الخارجية التشيكي، المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية العراقي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي، إن العلاقات بين العراق والتشيك مرّت بمراحل مختلفة وداعمة للشعب العراقي، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية كانت من محاور النقاشات، كما بحثنا دعم الشركات التشيكية والمشاركة في بناء الاقتصاد العراقي، وكذلك تم بحث الزمالات الدراسية في التشيك.

وأضاف وزير الخارجية العراقي، أنه تم أيضًا بحث دور العراق الريادي في المنطقة، كما تم الطرق إلى الوضع السوري والعودة إلى الجامعة العربية.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية التشيكي: "نتطلع إلى الافتتاح المشترك مع العراق لمؤتمر الأعمال"، مثمنًا دور العراق في مساهمته بترتيب الأمور في الشرق الأوسط.

وأعرب عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع العراق، موجهًا دعوة رسمية لوزير الخارجية العراقي لزيارة براغ.