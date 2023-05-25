نائب محافظ البحيرة تبحث مطالب 32 مواطنًا ومواطنة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيرةً إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين وتوفير كل السبل للتخفيف عن كاهلهم.

جاء ذلك أثناء لقاء خدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بالديوان العام برئاسة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة الصحة ومسؤولي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والإسعاف والتأمين الصحي ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

والتقت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بـ 32 مواطنًا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، وقام كل مواطن بعرض مشاكله واحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسؤولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب التي تمثلت في 24 حالة مساعدة مالية، وحالة توفير جلسات علاج طبيعي و3 حالات توفير سيارة إسعاف لنقل المرضى و5 حالات صرف علاج من صندوق دعم الدواء و 4 حالات فرص عمل و 3 حالات تأمين صحي وحالتين عمل أكشاك من الوحدة المحلية وحالة أجهزة تعويضية "كرسى متحرك "، طرف صناعى وتوفير سكن حياة كريمة ، حالة ترخيص بناء ، بالإضافة إلى طلبات حصول على مساعدات زواج.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة الالتقاء بالمواطنين للوقوف على كل احتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة، مشددةً على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كل الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.