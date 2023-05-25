الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مها ونيس: البعض يرى الحديث عن الصحة الإنجابية عيبًا ولا بد من توحيد الرسالة

الدكتورة مها ونيس
الدكتورة مها ونيس

قالت الدكتورة مها ونيس، أخصائي الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن توصيل الرسائل الصحية يحيط بها كثير من المسائل الشائكة مثل المعتقدات وغيرها من الأفكار الراسخة في عقول المصريين.

وأضافت "ونيس" خلال جلسة مناقشة القضية السكانية ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أننا أمام حلقة مفرغة فيما يتعلق بالمعلومات الصحية ورسائل الصحة الإنجابية بسبب اختلاف الرؤى.

وأكدت أن تعزيز الشراكات بين الجهات المسئولة على الملف السكاني سيساعد على حل القضية السكانية مطالبة برسالة واحدة تؤدي لتحقيق الهدف الذي تسعى له الدولة.

وقالت: لا يصح أن تنادي الدولة بالتباعد بين فترات الإنجاب بينما الرسالة المقدمة في الإعلام مختلفة وتتحدث عن الأسرة الكبيرة وأهميتها، مؤكدة أن هذا يضر بالرسالة.

وأشارت إلى أن الحديث عن المعلومات الإنجابية أو الصحية يراه البعض من العيب كما كان يحدث معنا في درس الأحياء بمرحلة الثانوية العامة.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.

التعليم ما قبل الجامعي الثانوية العامة الجلسات النقاشية الخصائص السكانية الحوار الوطنى

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