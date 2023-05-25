الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأحد المقبل.. إقامة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في متحف الطفل

المهرجان الدولي للطبول
المهرجان الدولي للطبول

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) التابع لجمعية مصر الجديدة يوم الأحد المقبل المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة، والذي يقدم عروضه تحت عنوان "حوار الطبول من أجل السلام، رسالة من أجل التواصل الإنساني بين الشعوب".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نبيل حلمي - في تصريح اليوم الخميس، أن المهرجان، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الثقافة برؤية فنية لمؤسسه الفنان انتصار عبد الفتاح، يأتي بهدف تقارب الثقافات وإحياء فكرة الحوار وتقبل الأخر إلى جانب إطلاق رسالة لكل دول العالم من مصر بلد الأمن والآمان وملتقى الثقافات والفنون بكل أنواعها.

وأشار حلمي إلى أن عروض المهرجان تبدأ الساعة الثامنة مساء وتستمر على مدار ساعتين يوم الأحد المقبل بمقر (متحف الطفل)، لافتا إلى مشاركة فرقة "بيب مارشينج بند" والتي تمزج الموسيقى الشرقية بموسيقى الفرانكو والجاز في العروض، كما يشارك السيرك القومي بعرض فني رائع.

الأحد المقبل متحف الطفل المهرجان الدولي للطبول الفنون التراثية الطبول من أجل السلام بيب مارشينج بند

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