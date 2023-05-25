بوتين مهنئا بيوم إفريقيا: نولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الدول القارة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قادة الدول الإفريقية بحلول "يوم إفريقيا" الذي يصادف 25 مايو من كل عام.

وقال في البرقية الصادرة عن المكتب الصحفي للكرملين، "تقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة يوم إفريقيا، وهو العيد الذي أصبح رمزا لانتصار شعوب قارتكم على الاستعمار ورمز سعيكم من أجل الحرية والسلام والازدهار"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد بوتين على أن روسيا، أولت دائما أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الدول الإفريقية وقال: لقد "أدى عقد أول قمة روسية -إفريقية في التاريخ في عام 2019 إلى تكثيف وتفعيل علاقاتنا في العديد من المجالات ".

ودعا الرئيس بوتين، قادة الدول الإفريقية، إلى بطرسبورغ، حيث ستعقد القمة الروسية- الإفريقية الثانية في يوليو المقبل.

يشار إلى أن يوم إفريقيا، هو عيد للاحتفال بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، التي تحولت في عام 2002 إلى الاتحاد الإفريقي.