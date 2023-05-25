بحوزته سرنجة وعقاقير.. العثور على جثة شخص في أرض فضاء بالإسماعيلية

عثر الأهالي علي جثة شاب بقطعة ارض فضاء خلف نادي الشهداء في نطاق حي ثان الإسماعيلية، وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة لأحد الأشخاص داخل قطعة أرض فضاء مسورة بالطوب الأحمر بناحية شارع عبد الحكيم عامر.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف بسيارة الي مكان البلاغ، وتبين أن الجثمان لشخص ذكر مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر متكئاً على السور ومرتدياً كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وعُثر معه على مبلغ مالي ولا يحمل تحقيق شخصية وعُثر بجواره على سرنجة طبية مدممة وكيس بلاستيكي بداخله كمية من العقاقير الطبية.

ويجري توقيع الكشف الطبي على المتوفى بمعرفة مفتش الصحة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.