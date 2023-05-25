القوات الأوكرانية تعلن إسقاط مسيرات من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، إن القوات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط جميع الطائرات من طراز "شاهد" التي أطلقتها روسيا، الليلة الماضية وفي وقت باكر اليوم الخميس، وذلك في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وذكرت الإدارة العسكرية أنه "وسط حالة التأهب بسبب الغارات الجوية التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، استخدم الجيش الروسي طائرات "شاهد" تحمل ذخيرة، كان هذا هجومًا كبيرًا، وتم تدمير جميع الأهداف الجوية التي تم رصدها وهي تحلق باتجاه كييف بواسطة دفاعاتنا الجوية".

وأضافت "أن الروس ينتهجون أسلوب الهجوم الموجي، مع فترات زمنية معينة بين مجموعات طائرات شاهد كاميكازي بدون طيار"، مشيرة إلى أن هذه هي الطريقة التي تحاول بها القوات الروسية تحقيق أهدافها، بما في ذلك استنفاد قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية، لكن دون جدوى، لافتة إلى أنه يتم حاليًا التحقق من عدد الأهداف الجوية التي تم إسقاطها.

- روسيا: حلف ناتو طرف مباشر فى النزاع بأوكرانيا

وسبق وقال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، إن حلف شمال الأطلسي "ناتو" طرف مباشر في النزاع في أوكرانيا.

وأضاف كوساتشيف، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أنه لا شك في أن حلف "ناتو" طرف مباشر في نزاع أوكرانيا، ويحاول بشتى السبل تحقيق أكبر نفع ممكن في هذه الأزمة.

وتابع: "تصريحات ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف ناتو، تنطوي على قدر قليل من الإدراك لمسئولية الحلف عن أزمة أوكرانيا بسبب سياساته منذ فبراير الماضي، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الغرب بأسره".

وكان الأمين العام لحلف "ناتو"، ينس ستولتنبرج، قد دعا، الدول الأعضاء في الحلف لرفع مستوى الإنتاج العسكري ولا سيما الذخيرة، التي لها أهمية حاسمة في "معركة اللوجستيات" في أوكرانيا، حسب تعبيره.