تحرير 160 محضرًا خلال حملات تفتيشية على الأسواق في طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها اللجان التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق والسلع للتأكد من توافرها وصلاحيتها للاستخدام.

أسفرت الحملات التفتيشية التى تم تنفيذها بكلا من حي أول وثان طنطا عن تحرير عدد 160 محضرًا متنوعًا من قبل مديريات التموين، الصحة والطب البيطري بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والوحدات المحلية.



وحررت اللجان عدد 53 محضرًا تموينيًا متنوعًا بين عدم إعلان أسعار، عدم وجود شهادة صحية، سلع منتهية الصلاحية ومحاضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما حررت مديرية الصحة 104 محضر متنوع بين محاضر عدم استيفاء اشتراطات صحية، وعدم حمل شهادة صحية، إعدام أغذية تالفة وسلع منتهية الصلاحية، إلى جانب 3 محاضر من قبل مديرية الطب البيطري متنوعة بين ذبح خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية .

كما قامت الحملات بمصادرة عدد 156 عبوة مواد غازية، 500 ظرف كاتشب، 8 باكو كيك منتهي الصلاحية وكذلك التحفظ على 6 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.