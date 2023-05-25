إيطاليا تعلن العثور على هياكل عظمية لوفيات بسبب زلزال بومبى الشهير

كشفت وزارة الثقافة الإيطالية، الثلاثاء، عن العثور على جثتي رجلين، ربما في الخمسين من العمر، لقيا حتفهما في زلزال نجم عن الانفجار البركاني الكارثي في فيزوف عام 79 م.

وتم العثور على الجثث مغطاة بالبناء من جدار منهار، وأظهر الفحص الإضافي أنهما قتلا من جراء الاصطدام وتحطمت عظامهما.

وقال غابرييل زوشتريجل، عالم الآثار الألماني، مدير حديقة بومبي الأثرية، "تساعدنا تقنيات التنقيب الحديثة على فهم أفضل للجحيم الذي دمر مدينة بومبي بالكامل على مدى يومين، مما أسفر عن مقتل العديد من السكان".

وتعود الهياكل العظمية التي تم اكتشافها في بومبي إلى عام 79 بعد الميلاد، استمر انفجار البركان لأكثر من 24 ساعة وأطلق العنان لقوة توازي عدة آلاف من القنابل النووية على البلدات والمجتمعات الرومانية المحيطة، الاندفاعات البيروكلاستيكية - التي يندفع فيها الرماد الساخن والحمم البركانية أسفل جانب بركان مثل الانهيار الجليدي بسرعة تزيد عن 50 ميلًا في الساعة - دمرت كل شيء تقريبًا في طريقها.

وتابع عالم الآثار الألماني، مدير حديقة بومبي الأثرية، كان التدمير شرسًا لدرجة أنه تم العثور على شظايا من الرماد بين عظام جسدي الرجلين، وفقًا لأساليب علمية متطورة يمكن أن تحدد للثواني الأخيرة للضحية عملية الأحداث التي أدت إلى الوفاة.

لكن الأساليب الجديدة تُظهر أنهما كانا على الأرجح شخصين من بين العديد من الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الزلازل المدمرة التي ضربت جنبًا إلى جنب مع ثوران البركان.

من جهتها قالت صوفي هاي، عالمة الآثار التي تعمل في قسم الإعلام في حديقة بومبي الأثرية، لشبكة إن بي سي نيوز، إن الزلزال الذي قتل الرجلين يبدو أنه حدث في المراحل الأولى من ثوران بركان فيزوف، فقد انشق الجزء العلوي من الجدار وتحول بشكل جانبي، وهي ظاهرة من سمات الهزات الأرضية مقابل قوة تدفق الحمم البركانية. وهكذا نعرف أن هذه الانهيارات التي قتلت الرجلين حدثت في المراحل الأولى من الثوران.

وأضافت "كانت بومبي، التي تقع على بعد حوالي 14 ميلًا جنوب شرق نابولي الحديثة، موطنًا لحوالي 13000 شخص، وكانت كل من بومبي وهيركولانيوم المجاورة من المنتجعات الساحلية التي يفضلها الرومان الأثرياء، وكلاهما تُرك في حالة خراب".

ومع ذلك، لم يكن المكان الذي تم اكتشاف الرجلين فيه قصرًا كبيرًا، بل مكانًا عاديًا يخضع لأعمال تجديد بعد أيام من وقوع زلزال سابق في فترة معروفة بالنشاط الزلزالي المكثف.