عمليات إطلاق النار ضد الآسيويين فى أمريكا تثير المخاوف من السفر إليها

حذرت العديد الدول في آسيا من السفر إلى الولايات المتحدة وسط تصاعد عمليات إطلاق النار الجماعية، مما يضع الولايات المتحدة في دوري خطر مماثل لجنوب شرق آسيا المعرض للعنف

وذكرت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، بعد أن كانت محور تحذيرات السفر الأمريكية الرهيبة خلال أكثر من 15 عامًا من الهجمات الإرهابية ،قد يُعذر الإندونيسيون لابتسامة ساخرة الآن بعد أن فعلت ست دول الشيء نفسه بالنسبة للولايات المتحدة ، عاصمة إطلاق النار الجماعي في العالم.

وبحسب الصحيفة فقد أصدرت نيوزيلندا، التي تشترك مع أيسلندا المركزين الأول والثاني في مؤشر السلام العالمي لعام 2022 ،وأستراليا وكندا وبريطانيا وفرنسا وفنزويلا وأوروغواي ، تحذيرات لمواطنيها من عنف السلاح عند السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أنهم جميعًا يلمحون إلى انتشار ملكية السلاح - وغياب الضوابط - التي تم إلقاء اللوم عليها في عمليات إطلاق النارالجماعية التي تزيد عن 200 شخص حتى الآن هذا العام والتي قُتل فيها أربعة أو أكثر من الضحايا أو جرحوا باستثناء مطلق النار.

وتخبر أستراليا رعاياها أن جرائم الأسلحة النارية ممكنة في أي مكان في الولايات المتحدة وتنصح أولئك الذين يعيشون هناك بتعلم تدريبات إطلاق النار النشطة، حيث يقول التقرير الاستشاري: "هناك دائمًا خطر التواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".

واضاف التقرير ان هذا هو موقف كندا أيضًا ، حيث تذكّر المواطنين بأن "عمليات إطلاق النار الجماعية تحدث بشكل متكرر ، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوع إصابات".

وتقول بريطانيا إن "الجرائم العنيفة ، بما في ذلك جرائم السلاح ، نادراً ما تشمل السياح ، ولكن يجب أن تحرص على المشي في مناطق غير مألوفة".

فنزويلا هي حالة شاذة ، ويبدو أن تحذير السفر الخاص بها هو رد فعل على قيام الولايات المتحدة بوضعها على قائمة "ممنوع الذهاب" - ربما يكون أحد الأسباب هو أنها تتمتع بواحد من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.

في حين أن عمليات إطلاق النار الجماعية قد تراجعت بشكل طفيف في الولايات المتحدة العام الماضي ، فقد سجلت مجموعة Gun Violence Archive غير الربحية ومقرها كنتاكي 600 حالة في كل من السنوات الثلاث الماضية في الدولة الوحيدة التي يفوق فيها عدد الأسلحة عدد السكان.

وحتى الآن ، تأثر عدد قليل من السياح ، ولكن كما هو الحال مع التأثير المباشر على السياحة من التفجيرات الإرهابية السابقة في اندونيسيا والانقلابات العسكرية العنيفة وغيرها من الإجراءات في تايلاند والفلبين ، فإن التصور هو كل شيء عندما يتعلق الأمر بالسلامة الشخصية.