بعد حذف المهرجات التى تحمل ألحانه.. عمرو مصطفى: سأتبرع بأموالها لـ"تحيا مصر"

قال الملحن عمرو مصطفى، إن أغنية أم كلثوم، كانت مجرد "طعم"، حتى يستطيع الحصول على حقه بعد تحويل ألحانه لأغاني المهرجانات وتحقيقها لملايين المشاهدات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه بعد الضجة التي أثيرت تم حذف أغاني المهرجانات التي تحمل ألحانه، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقوقه والتي تقدر بمبالغ كبيرة ووقتها سيتبرع بها كاملة لصندوق "تحيا مصر".

وأشار إلى أنه وقت وجود شركة "صوت الفن" مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، وعبدلحليم حفظ، وشركة "صوت القاهرة"، مع الفنان محمد فوزي، كان هناك فن راقي لأنهم كانوا يتحكمون في عنصر الإبداع.

الأصوات البلاستيك ستتحول لحقيقة

وتابع أن أغنية أم كلثوم التي طرحها، ليس صوت أم كلثوم ولا يستطيع أحد أن يثبت ماذا أدخل من أصوات حتى يخرج هذا الصوت، مؤكدًا أن الأصوات البلاستيك ستتحول لحقيقة، وتقوم نجمات الأوبرا أمثال مي فاروق وريهام عبدالحكيم بغنائها.