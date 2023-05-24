الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الخولى: النظام الحالى فى مصر شبه رئاسى وليس برلمانيًا

المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني بمثابة حياة كاملة للمواطن، وذلك لأن القضايا المطروحة في الحوار الوطني تمس حياة المواطن ومعاناته المختلفة بصورة مباشرة. 

الأحزاب بالحوار الوطني

وأكد المهندس حسام الخولي، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الأحزاب السياسية تسير على قدم وساق بشكل سريع من أجل اختيار ممثل الحزب القادر على طرح وجهة نظر الحزب تجاه القضايا المطروحة في كل محور، وذلك في مدة زمنية لا تزيد عن أربع دقائق. 

النظام المصري الحالي

وأضاف في حديثه، أن النظام الحالي في مصر يميل إلى النظام الرئاسي وليس البرلماني، خاصة أن الدستور يؤكد أن الرئيس لديه صلاحية تشكيل الحكومة.

وتابع: "ما تم التوصل إليه في ملف الحريات وسجناء الرأي بالحوار الوطني هو آراء تميل إلى التوافق وليس التنافر بصورة كبيرة وملحوظة".

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