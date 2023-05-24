الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء قادم ولكن علينا توخي الحذر

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن مصر كانت من أعلى دول العالم التي يتفشى فيها فيروس سي، ولهذا نجاح مصر في تحجيم هذا الانتشار بمثابة المعجزة الذي لا يستطيع أحد التقليل من شأنها. 

فيروس سي 

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر استطاعت توفير أدوية فيروس سي بالمجان للمواطنين، مع توفير الكشف الدوري للمواطنين كافة، للتأكد من عدم وجود إصابات جديدة أو انتكاسة للمرضى الذين كانوا يعانون من الإصابة. 

وتابع:" الفشل الكبدي الذي أصاب المواطنين لسنوات عدة كان سببه تفشي فيروس سي، مشيراً أن المتعافين من المواطنين انضموا لقائمة العاملين في الدولة أي أنهم ليسوا عبئاً على الدولة".

المنظومة الصحية المصرية

وأضاف: "المنظومة الصحية المصرية أصبحت تغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يعانون من الأمراض المتعددة بالمجان خاصة المواطنين غير القادرين على تولي مصروفات خدمتهم الصحية".

وذكر أنه مايقال بشأن وجود وباء جديد قادم شائعة تم استخدامها بشكل خاطئ، ولا يوجد وباء قادم ولكن يجب توخي الحذر.

محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة وباء جديد اخر النهار النهار

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