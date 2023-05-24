سميرة عبدالعزيز: أنا وسعاد حسنى لم نكن أصدقاء.. وفاتن حمامة كانت تخشى الموت

نشرت الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو يجمعها بالفنانة سميرة عبدالعزيز، بعد لقاء جمعهما، حيث كشفت سميرة عن سبب صورة زوجها محفوظ عبدالرحمن في السلسلة "مش هايفارقوني طول حياتي رغم وفاته، والفترة التي عشتها معه أضافت إلى ثقافتي".

وتحدثت سميرة عن كون الفنانة ريهام عبدالغفور امتداد لها في التمثيل، قائلة: "اشتغلت معايا وهي صغيرة وأنا اللي علمتها تتكلم في الميكروفون، وهي لما كبرت حست انها اتعلمت مني حاجة، ولما بشوفها بحس اني بقابل بنتي التي لم أنجبها، فهي شاطرة وتحب الفن".

وأوضحت سميرة أن علاقتها بالفنانة سميحة أيوب علاقة قوية، واستمرت علاقة صداقتهم 40 عامًا من وقت قدموها للقاهرة: "سميحة حمتني من هجوم بنات المسرح ووقفت جنب، وكانت أسرارنا مع بعض".

وقالت سميرة عبدالعزيز، إنها تحب الفنانة سعاد حسني، لكنهما لم يكونا أصدقاء، بالرغم من مشاركتهم سويا في أحد الأعمال الفنية، حيث كانت سعاد تغادر اللوكيشن فور انتهاء التصوير بسبب ارتباطها بأشياء أخرى، وكانت تتمنى أن يكتب لها محفوظ عبدالرحمن عملا فنيا لكن لم يحدث ذلك.

وكشفت سميرة أنها كانت صديقة للفنانة فاتن حمامة، وقضت معها الفترة الأخيرة من أيامها في المستشفى، مؤكدة أن فاتن حمامة كانت تخشى من الموت بصورة كبيرة: "كانت خايفة تموت وكل شوية تقول يارب لا، وكانت ترفض الحديث عن عمر الشريف معي، عندما أقول لها أنا اشتغلت مع عمر الشريف، تقولي مش عايزة اتكلم في الموضوع ده، كانت خايفة جدا، وكانت بتقول على زوجها محمد عبدالوهاب أب وأخ وزوج".

وأوضحت سميرة عبدالعزيز، أن الفنان محمد رمضان، أرسل لها رسائل غير لائقة بسبب رفضها تقديم دور والدة البلطجي الذي كان يلعبه في أحد الأعمال الفنية، قائلة: «شتمني وأنا سامحته، لكن أدواره مبتعجبنيش، ومش هعمل دور أم بلطجي لأن الجمهور لقبني بأم العظماء».