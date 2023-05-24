الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد: الغيرة سبب تعليق بسمة بوسيل على زواج مديرة أعمال تامر حسنى

تغريدة الفنانة المغربية
تغريدة الفنانة المغربية بسمة بوسيل

علق الناقد الفني أحمد السماحي، على تغريدة الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد زواج هالة عمر، مديرة أعمال طليقها الفنان تامر حسني، مؤكدًا أنها جاءت بسبب الغيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنشور ليس فيه أي نوع من الشياكة من بسمة بوسيل، خاصة أن الانفصال بينها وبين تامر، تم في شياكة وهدوء.

ووصف التغريدة بأنها نوع من الغيرة والحقد على هالة لأنها تعتقد أنها كانت سببًا في خراب بيتها لحرصها الشديد وحبها لتامر حسني، مشيرًا إلى أن تامر حسني، إنسان مهووس بعمله، وعلى مدار 24 ساعة مديرة أعماله معه على التليفون لدرجة أنه ينام 4 ساعات يوميًا؛ لأنه حريص على متابعة كل ما يكتب ويقال عنه.

وتابع، أن بسمة رأت أن هالة تؤسس لحياة جديدة، ولذا اتهمتها بخراب بيتها، وكذلك مساندة تامر حسني لها بحفل زفافها، مشيرًا إلى أن هالة كانت قد بدأت تتدخل في بعض المشاهد الشخصية في حياة تامر حسني، مثل تعليقها على زيادة وزنه مثلًا.

رد تامر حسني 

وأكد أن تامر لم يرد ولا هالة، لأن تامر أكبر من هذه التفاهات البسيطة، وهالة منشغلة بزواجها، مشيرًا إلى أن تامر يستحق كل حب وخير ولم يقم بعمل أي شيء غير جيد فيها، والسيء في تامر هو عشقه لعمله، خاصة أنه ميجا ستار، وبسمة غيورة بشكل كبير.

يذكر أن بسمة وهبة، قد قالت في منشور عبر خاصية الاستوري بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ يا هالة".

الناقد الفني بسمة بوسيل تامر حسني الغيرة هالة عمر

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