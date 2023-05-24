قبول استئناف طاهر أبوزيد على حكم حبسه سنتين وانقضاء الدعوى بالتصالح

قضت محكمة القاهرة الجديدة بقبول استئناف طاهر أبوزيد في الاستئناف الذي حمل الرقم 55987 لسنة 2020، على حكم حبسه سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، بتهمة إصدار شيك دون رصيد.

كانت محكمة القاهرة الجديدة قضت بقبول استئناف طاهر أبوزيد لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي، ووزير الشباب والرياضة الأسبق في الاستئناف رقم 3276 لسنة 2021 على حكم حبسه سنة والاستئناف رقم 3314 لسنة 2021 مدينة نصر، والمحكوم فيها بحبسه 3 سنوات، والاستئناف رقم 3314 لسنة 2021 مستأنف مدينة نصر والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات لاتهامه في شيك بدون رصيد، وانقضاء الدعوى للتصالح.

كان لاعب نادي الأهلي الأسبق طاهر أبوزيد تقدم بطلب تصالح مع أحد الفنادق الذي اتهمه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالحه أمام محكمة جنح مدينة نصر وتم التصالح في القضية.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بحبس طاهر أبوزيد 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.