الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام عنان يكشف حقيقة وجود وباء عالمى جديد وسبب تحذير الصحة العالمية

إسلام عنان
إسلام عنان

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية، طالبت الدول بإنشاء مراكز استباقية للكشف عن الوباء، وليس معنى ذلك هو وجود وباء بعينه، ولكنهم يقصدون أن حدوث الوباء يكون أسرع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفيروسات لها دورة كل مئة عام، مما يؤدي لظهور فيروس جديد، وفي ذلك الوقت توجد عوامل عدة تسرع من ظهوره، بسبب الاختلاط الكبير بين الحيوانات والإنسان، وكذلك التغيرات المناخية، وعمليات التصحر مما يسرع من وتيرة تحور الفيروس.

منظمة الصحة تدعو لوجود مِنح للمراكز الاستباقية 

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية منذ فترة تدعو الدول أن تكون لديها مِنح للمراكز الاستباقية وقبل كورونا لم تكن أي دولة تهتم والآن فرصة لأن يكون هناك تمويل مناسب، ويتم التحليل الجيني للفيروسات والكشف على الحيوانات البرية، وبالتالي تكون لدينا مراكز للقاحات المستقبلية لأن كورونا ظلت لأشهر حتى توفرت لقاحاتها.

إسلام عنان منظمة الصحة العالمية وباء مراكز استباقية الفيروسات التغيرات المناخية

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