الداخلية تكشف خلافات جيرة بين مواطنين فى حدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والشتم وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.

بالفحص تبين حضور (إحدى السيدات) لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة وتضررت من بعض الأشخاص لخلافات الجيرة بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود خلافات بين المبلغة وجيرانها بذات العقار (3 أشخاص وسيدة)، بسبب قيامها بتربية "كلب" داخل الشقة محل سكنها، مما يثير الذعر بين أبنائهم.

وبسؤال السيدة المشار إليها اتهمت الطرف الثاني بالتعدي عليها بالسب، وبسؤال الطرف الثانى أنكروا ما نسب إليهم وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.