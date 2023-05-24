مستشفيات الغربية تستقبل 397 ألف مريض فى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ

أشاد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، بأداء الطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات والقطاع الصحي بالغربية، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على مجهودهم وتفانيهم في تقديم الخدمة المجانية المتميزة لجميع المرضى، وخاصة خلال العيادات المسائية التي فتحها مؤخرًا.

وتلقى رحمي تقريرًا من مديرية الصحة يفيد بانتظام سير العمل داخل مستشفيات المحافظة، حيث استقبلت مستشفيات الغربية خلال شهر إبريل عدد (120652) مريضا بقسم الاستقبال و1859 مريضًا تم دخولهم للعناية المركزة، وقد تم تقديم الخدمة المتميزة والمتابعة لهم، إلى جانب استقبال عدد (386) مولودا بقسم الحضانات بالمستشفيات.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ (18459) جلسة غسيل كلوي لمرضى الغسيل الكلوي، واستقبال عدد (397212) مريضا في أقسام العيادات الخارجية باختلاف تخصصاتها وتقديم العلاج المجاني ومتابعة الحالات المرضية المزمنة لجميع المرضى، كما تضمن التقرير إجراء عدد (10736) عملية جراحية بالمستشفيات وعدد (835) حالة ولادة ما بين طبيعي وقيصري في أقسام النساء والتوليد، إلى جانب إجراء عدد (18179) جلسة علاج طبيعي وإعادة تأهيل للمرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم العديد من الخدمات الطبية الأخرى مثل الأشعة العادية بإجمالي (36570)، الموجات فوق الصوتية بإجمالي (14974)، المناظير (241)، أشعة مقطعية (6323)، رسم قلب (10618)، إيكو (1262)، دوبلر (607)، رنين مغناطيسي (231)، ماموجرام (16) وكذلك تقديم الخدمة لعدد 136481 مترددا على المعامل لإجراء التحاليل الطبية.

كما بلغ عدد مترددي العيادات المسائية خلال شهر إبريل (998) بمستشفيات صدر طنطا صدر المحلة، رمد طنطا، رمد زفتى، إبيار المركزي، سمنود المركزي، كفر الزيات العام، المنشاوي العام، السنطة المركزي وبسيون المركزي.