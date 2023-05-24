في إفصاح للبورصة.. "العامة للصوامع" تعلن موعد توزيع الأسهم المجانية

قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إن نهاية الحق في توزيعات الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة، باغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 11 يونيو المقبل.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو المقبل.

وكانت الجمعية العامة غير العادية وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 100 مليون جنيه إلى 125 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقًا لقوائم 2021.

والزيادة موزعة على 2.5 مليون سهم مجاني وبقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

يشار إلى أن العامة للصوامع والتخزين، سجلت صافي ربح بلغ 105.06 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل 86.12 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 737.27 مليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 607.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة للصوامع والتخزين، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2022- 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 46.6% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 31.64 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 21.57 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن العامة للصوامع والتخزين، سجلت صافي ربح بلغ 112.88 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 104.7 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.