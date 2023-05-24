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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مختبر سرديات الإسكندرية يناقش "أيام سمير حمص" لهند جعفر.. الثلاثاء المقبل

منير عتيبة
منير عتيبة

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" للأديبة هند جعفر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساءً.

الرواية يناقشها كل من الدكتور عادل ضرغام ورانيا ثروت ومحمد هلال ريان، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. 

يذكر أن هند جعفر كاتبة مصرية ولدت في الإسماعيلية، وانتقلت عام 2010 للعمل في مكتبة الإسكندرية كمفهرسة للمخطوطات بمركز المخطوطات، تشغل الآن منصب مسؤول الإعلام بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية. 

صدر لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان "عدودة" نالت عنها جائزة ساويرس عام 2017، وتُرجمت إحدى قصص المجموعة إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان "كتاب القاهرة"، اشتركت في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوتة ونالت عنها المركز الأول وتُرجمت القصة إلى الألمانية والإنجليزية، كما صدر لها عام 2023 مجموعة قصصية تحت عنوان "أيام سمير حمص".

المجموعة القصصية أيام سمير حمص للكاتبة هند جعفر يناقشها مختبر سرديات مكتبة الأسكندرية الثلاثاء القادم الموافق 30مايو 2023

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