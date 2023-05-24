تطوير سوق السمك الحضاري بالمنيب.. ومواطنون: نقلة نوعية تخدم سكان الجيزة



افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ أيام، سوق السمك الحضاري بالمنيب بعد الانتهاء من أعمال تطويره، فى إطار التعاون بين المحافظة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والذي يخدم قطاعات كبيرة بأحياء جنوب والعمرانية والهرم ومركزى أبو النمرس والحوامدية.

يعد تطوير سوق السمك الحضاري بالمنيب، أحد أهم المشروعات التنموية في الجيزة، مقام على مساحة 2000م2 ويحتوى على 143 باكية، إضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 يضم غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات.

وأشاد عدد من المواطنين بالسوق ، قال رامي ظهران، أحد أهالي العمرانية، إن أعمال تطوير سوق السمك الحضاري بالمنيب نقلة جديدة تشهدها محافظة الجيزة، لافتا إلى أن السوق يضم باكيات على أعلى مستوى بمساحات كبيرة، كما أنه يوفر المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية كافة، وهو ما يجعله نقلة حضارية حقيقة.

من جانبه، أكد محمد عبد الهادي، من أهالي منطقة الهرم، أن سوق السمك الحضاري بالمنيب كان يعانى من إهمال وتدهور، ما جعل أعمال التطوير واضحة وأحدثت نقلة كبيرة به، مشيرا إلى أن السوق يوفر خدمات لبيع الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف ناصر نجيب، أحد أهالي الجيزة، أن سوق السمك الحضاري بالمنيب يساعد في القضاء على الأسواق الشعبية التي أصبحت منتشرة وتسبب العديد من الأزمات، بجانب أنه يوفر فرص عمل لكثير من الشباب، مشيرا إلى أن أعمال تطوير السوق تمت على أعلى مستوى سواء فى الباكيات وشبكات الصرف الصحي والثلاجات الموجودة لحفظ الأسماك.

سوق السمك الحضاري بالمنيب

سوق السمك الحضاري بالمنيب