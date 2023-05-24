إزالة الخطورة الداهمة بعقاريين في منطقة كرموز بالإسكندرية (صور)

أزال حى غرب الإسكندرية، الخطورة الداهمة والاجزاء المعلقة بعقاريين صادر لهما قرار إزالة بمنطقة كرموز بنطاق الحي، بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

إزالة الخطورة الداعمة من عفاريت بكرموز

ونفذ حي غرب حملة بقيادة سكرتير عام الحي والمشروعات والشؤون القانونية بالحي تم فيها إزالة أجزاء تمثل خطوره داهمة بعقاريين وهم: العقار 38 شارع المازني والعقار 29 شارع الوافي بمنطقة كرموز والصادر بشأنهما قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.