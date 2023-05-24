الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة

اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، لتوفير سكن كريم لقاطني تلك المناطق، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس محمد العادل مدير مشروعات الشركة الوطنية للمقاولات بالفيوم، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.

 

خلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال تطوير بالمناطق العشوائية وغير المخططة بمدينة الفيوم، فضلاً عن تحديد الخطط المستقبلية لتطوير باقى المناطق من خلال الشركة المنفذة، وإعداد مخططات تطويرية محددة للمناطق غير المخططة، لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي على مدينة الفيوم باعتبارها واجهة المحافظة.

 

وأوضح محافظ الفيوم، أن تطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية غير المخططة، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتوفير سكن كريم لقاطني تلك المناطق، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق الرئيسية، وتركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية، وتغيير خطوط الصرف الصحي المتهالكة، واستبدال أعمدة الإنارة التالفة، لإعادة الوجه الحضاري لمدينة الفيوم.

 

وخلال الاجتماع أكد محافظ الفيوم، مسئولي الشركة المنفذة، ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بمنطقتي العُرضي وحي جنوب، وذلك لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المنطقة بالكامل، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بعقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي شركات المرافق، من مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، لمراجعة كافة أعمال شركات المرافق بالمناطق العشوائية المزمع تطويرها، والتأكد من إنهاء شركات المرافق لجميع أعمالها، وذلك تمهيداً للبدء الفوري في تنفيذ أعمال التطوير والتجميل المقررة، من خلال خطة عمل مشتركة، تضمن عدم تعارض أعمال قطاع مع قطاعٍ آخر.

محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة

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