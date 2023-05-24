الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 1.77% زيادة فى الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية خلال عام

الإنتاج السمكي
الإنتاج السمكي

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2021.

وأظهرت أهم المؤشرات، انخفاض إجمـالي كميـة الإنـتاج الـسـمكي 2٫00 ملـيون طـن عـام 2021 مقـابل 2٫01 مليون طن عام 2020، بنســبة انخفاض قدرها 0.43%.

وبلغت كمية الإنتاج السـمكى بالمصايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيـرات والميـاه العـذبة) 425.8 ألف طن عام 2021 مقابل 418.6 ألف طن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.7%. 

واحتلت المزارع السمكية المرتبة الاولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نسبتها 78٫4% يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 12٫8% ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4٫8% فالمياه العـذبة بنسبة 3٫7% وأخيرًا حقول الأرز بنسبة 0٫3% من إجمالي الإنتاج السمكي.

كما بلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫58 مليون طن عـام 2021، مقابل 1٫59 مليون طـن عام 2020، بنسـبة انخفـاض قدرها 1٫0% عن العام السابق.

تحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى، بـورى، دنيس، قـاروص، مــوسى، مرجـان) بنسـبة 97٫8%.

يليها القشريات (جمبرى، كابوريا ،..) بنسبة 1.3%، ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫5%، تليها الـرئويات (قواقع ومحار) بنسبة 0٫2%، ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0٫1% لكل منهما من إجمالى الإنتاج السمكى .

سجل انتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة (للاستزاع السمكى)- بركة غليون- بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 79 طنًا من الإسماك المياه العذبة 565 طنًا- وبلغ إنتاج الجمبرى 833 طنًا).

بلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 1.3 مليون زريعة ومن القاروص 3.6 مليون زريعة ومن الجمبرى 654 مليون زريعة.

كما بلغ الإنتاج من الجمبري بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 123 طنًا، ومن مزرعة الفيروز 707 أطنان.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء إحصاءات الإنتاج السمكى الانتاج السمكي المصـايد الطبيعية المزارع السمكية

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