الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد لـ7 متهمين في "تعذيب ولاء زايد صيدلي حلوان"

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 7 متهمين في قضية احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء زايد.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5.

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف "البلطجة" واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء "صيدلانية" إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وشملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

محكمة جنايات القاهرة احتجاز وتعذيب قضية معاقبة التجمع الخامس السجن المشدد استعراض القوة

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