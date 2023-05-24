الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ياسر عثمان: الحوار الوطنى مائدة يجتمع حولها كل أطياف المجتمع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور ياسر عثمان، مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد فرصة كبيرة لدعم الديمقراطية ودفعة قوية لتعزيز المشاركة فى الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مائدة يجتمع عليها كل أطياف المجتمع المصرى.

وأضاف عثمان، في تصريح خاص لـ"الدستور": يعد الملف الثقافى واحدًا من أهم الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطنى، ويعتبر ضرورة ملحة نظرًا لأهميته لما تتمتع به مصر من ثقل ثقافى، ولتشعب هذا الملف وتشابكه مع العديد من الملفات السياسية والاجتماعية، وقد لا يحتاج المرء لأكثر من وقفة قصيرة أمام ما يحدث فى مجتمعنا الآن ليدرك مدى التناقض العجيب ما بين شخصين ينتميان إلى وطن واحد، أحدهما يساهم فى البناء والعمران والتقدم والآخر يدعو إلى القتل والتدمير ويثير الرعب والفزع والاشمئزاز فى نفوس المجتمع.

وواصل: ليدرك أهمية الملف الثقافى فى دائرة الحوار الوطنى المصرى حيث إن أجل ما تهتم به الثقافة هو بناء الإنسان وأهم ما تعنى به المؤسسات الثقافية هو ترسيخ القيم والمعتقدات الإيجابية وبناء شخصية وطنية صالحة، ومن أهم القيم التى تساهم فى بناء الشخصية الوطنية قيمة الانتماء والتى تعرف بأنها السلوك المعبر عن امتثال الفرد للقيم الوطنية السائدة في مجتمعه كاعتزازه بالرموز الوطنية والالتزام بالقوانين السائدة والمحافظة على ثروات وطنه وممتلكاته وتشجيعه للمنتجات الوطنية والتمسك بالعادات والتقاليد والمشاركة في الأعمال التطوعية والمناسبات الوطنية والاستعداد للتضحية دفاعًا عن وطنه، إضافة إلى حماية الهوية الوطنية ومقاومة أى محاولات لتشوية أو محو تلك الهوية وكذلك محاربة ثالوث الدمار الشامل (العنف- التطرف- والإرهاب).

ياسر عثمان مكتبة القاهرة الكبرى الحوار الوطنى رئيس الجمهورية الديمقراطية

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