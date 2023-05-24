الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لسماع أقوالهم.. استدعاء أسرة شاب توفي في منزله بعابدين

جثة
جثة

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأربعاء، استدعاء آسرة شاب توفى في داخل منزله بسبب حالة إعياء، لسماع أقوالهم في الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «خالد. ف» في العقد الرابع من العمر.

بالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خروج سائل رغوي من الفم، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وخلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

أسرة شاب استدعاء تشريح عابدين منزل إعياء شديدة جثة شاب

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