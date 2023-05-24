الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة سيدة مقتولة ومصابة بجروح تهتكية بفروة الرأس بالإسماعيلية

جثة
جثة

عثر أهالي القنطرة غرب على جثمان سيدة عثر عليها وجثمانها مليئ بالدماء في مختلف أنحاء الجسد، وعلى الفور تم نقلها لمستشفى طوارئ أبوخليفة التابعة لمجمع الإسماعيلية الطبي.

 

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة القنطرة شرق يفيد بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر لمستشفى طوارئ أبوخليفة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية  وبها عدة إصابات.

وكشفت مصادر طبية، أن السيدة وصلت جثة هامدة مصابة بجروح تهتكية بفروة الرأس وفى جميع أنحاء جسدها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى. 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين أن المجنى عليها ترتدى كامل ملابسها وبها عدة إصابات ورجح ضباط المباحث أن يكون وراء ارتكاب الجريمة شبهة جنائية.


وتكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من جهودهم لكشف هوية المجنى عليها والتوصل إلى مرتكبي الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها.

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