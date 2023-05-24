الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء روسيا يصل الصين لتوقيع اتفاقيات ثنائية

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين

وصل رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين؛ لإجراء محادثات مع شي جين بينج، الرئيس الصيني، ولي كه تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

ووصلت الصادرات الصينية إلى روسيا الارتفاع في أبريل، فيما قفزت 153.1% على أساس سنوي بعد تضاعفها في مارس، وتواصل الجارتان العملاقتان تعزيز تعاونهما رغم الانتقادات الغربية لذلك، حسبما ذكرت "رويترز".

وأجرى رئيس الوزراء الروسي، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، محادثات مهمة ومن المقرر أن توقع روسيا والصين مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وجاءت الزيارة بعد مخرجات قمة مجموعة السبع إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال الأسبوع الماضي، بشأن عدد من القضايا من بينها أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.

الحرب في أوكرانيا أوكرانيا الرئيس الصيني رئيس الوزراء الصيني ميشوستين شي جين بينج تشيانج قمة السبع الاسلحة النووية

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