رئيس وزراء روسيا يصل الصين لتوقيع اتفاقيات ثنائية

وصل رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين؛ لإجراء محادثات مع شي جين بينج، الرئيس الصيني، ولي كه تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

ووصلت الصادرات الصينية إلى روسيا الارتفاع في أبريل، فيما قفزت 153.1% على أساس سنوي بعد تضاعفها في مارس، وتواصل الجارتان العملاقتان تعزيز تعاونهما رغم الانتقادات الغربية لذلك، حسبما ذكرت "رويترز".

وأجرى رئيس الوزراء الروسي، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، محادثات مهمة ومن المقرر أن توقع روسيا والصين مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وجاءت الزيارة بعد مخرجات قمة مجموعة السبع إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال الأسبوع الماضي، بشأن عدد من القضايا من بينها أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.