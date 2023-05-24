روسيا تظهر من جديد بـ"منظومة إس-350 الصاروخية" (إنفوجراف)

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، انفوجراف تفصيلي بعنوان “قادرة على إطلاق النار في وقت واحد على 16 هدفا.. منظومة “إس-350 الصاروخية”، وهي من إنتاج روسي.

وفيما يلي تفاصيل المنظومة:-

منظومة صاروخية متحركة متعددة القنوات مضادة للطائرات

تم تطويرها بواسطة شرطة “ألماز-أنتي” لقوات الدفاع الجوي الروسية

صممت لحماية المنشآت من الهجمات الجوية الحديثة والمتطورة

تتميز بقدرتها على ضرب الأهداف الجوية الديناميكية

قادرة علي استهداف الأهداف الباليستية على مسافة تصل إلى 25 كيلومترا

قادرة على إطلاق النار في وقت واحد على 16 هدفا