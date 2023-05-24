الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توريد أكثر من 163 ألف طن قمح منذ بدء الموسم لصوامع كفر الشيخ

القمح
القمح

صرّح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال عدد 22 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وأن هناك متابعة من عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

ووجّه عماد حبيب، وكيل وزارة تموين كفر الشيخ، بالالتزام بتنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم الأربعاء، 163457 طنًا و968 كجم.

استلام الأقماح المحلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة البنك الزراعي المصري الأقماح المحلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي التجارة الداخلية البنك الزراعي توريد الأقماح للصوامع تشكيل غرفة عمليات تموين كفر الشيخ تشكيل غرفة عمليات مركزية توريد الأقماح تنفيذ قرارات عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ صرف مستحقات المزارعين علي المصيلحي وزير التموين والتجارة على المصيلحى وزير التموين علي المصيلحي عادل الهابط

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