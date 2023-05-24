توريد أكثر من 163 ألف طن قمح منذ بدء الموسم لصوامع كفر الشيخ

صرّح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال عدد 22 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وأن هناك متابعة من عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

ووجّه عماد حبيب، وكيل وزارة تموين كفر الشيخ، بالالتزام بتنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم الأربعاء، 163457 طنًا و968 كجم.