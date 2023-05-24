الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "تنسيقية شباب الأحزاب" تنظم صالونًا حول قضايا المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «الصناعة» وتتناول مناقشة عدة محاور، منها: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، والإصلاحات التشريعية والإجرائية المطلوبة للنهوض بهذا القطاع باعتباره أحد المكونات المهمة للاقتصاد المصري.

وتناقش الجلسة الثانية ملف «الاستثمار المحلي والأجنبي» وتتناول محاور أبرزها، تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص، والتحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار.

يدير الحوار خلال صالون التنسيقية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هشام كمال رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر.

يشارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدكتور نضال السعيد استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاتة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة استشاري التنمية المستدامة الاستثمار المحلي الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة

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