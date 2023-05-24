الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع "الزراعة" و"التموين" إجراءات توريد القمح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولي الزراعة والتموين وممثلي الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية لمتابعة إجراءات عملية توريد محصول القمح المحلي بنطاق المحافظة من المزارعين والموردين للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح كونه محصولًا استراتيجيًا وأمنًا قوميًا مهمًا، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وممدوح حماد مدير مديرية التموين بالمحافظة، والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري الإدارات الزراعية، وممثلي الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.

وناقش محافظ أسيوط الموقف الحالي وسير العمل في منظومة التوريد لمحصول القمح في كل مركز على حدة، من حيث المساحة المنزرعة والتي تم حصادها والكميات الموردة والمستهدف على مستوى كل مركز والسعات التخزينية المتاحة والتسهيلات والتيسيرات المقدمة للموردين خاصة فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمزراعين والتجار الموردين والتيسير في أعمال استلام القمح ومتابعة منظومة صرف النخالة الخشنة "الردة" من خلال الالتزام بقرارات الوزارة المنظمة لعملية الصرف لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الإقبال لزيادة كميات التوريد وتجنب أي ممارسات قد تؤثر على سير أعمال ومنظومة التوريد.

ووجه المحافظ بتكثيف المرور اليومي والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية لضبط أي مخالفات خاصة بتوريد محصول القمح ومتابعة السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية والتعامل بكل حسم وفقًا لأحكام القانون مع المحتكرين وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولًا استراتيجيًا مهمًا للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم أوجه الدعم والمساندة للمزارعين.

وقال اللواء عصام سعد إن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 167 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة، مناشدًا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون، حيث إن سعر الإردب بلغ 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقًا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي لدعم المزارعين، لافتًا إلى أنه يجرى توريد محصول القمح لأكثر من 28 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة وفقًا للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أي عقبات.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

وأشار إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

جانب من الاجتماع

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استلام القمح التنمية المحلية الجمعيات الزراعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشون والصوامع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المساحة المنزرعة الوحدات المحلية النخالة الخشنة بمحصول القمح توريد محصول القمح

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