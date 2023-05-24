الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الإعدادية بالجيزة والقليوبية ينتهون من امتحاني العلوم والدراسات

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من أداء امتحان مادة العلوم، وطلاب القليوبية، من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، الامتحانات غدا، بينما يختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية الامتحانات اليوم.

وكان قد توجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، وسحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بزيارة طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم ثمانية طلاب، للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان.

 وتواصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع أبنائه الطلاب هاتفيا للاطمئنان عليهم وعلى سير العملية الامتحانية لتشجيعهم وبث روح التفاؤل فى نفوسهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.

كما لبى محافظ الجيزة طلب أحد الطلاب من خلال الاتصال الهاتفى به، وخلال الزيارة تم تقديم هدايا للطلاب تشجيعا لهم.

وفى سياق متصل، قام وكيل الوزارة بزيارة طلاب محافظات (الاسكندرية والشرقية والمنيا والمنوفية والغربية) داخل المستشفى، ونقل لهم تحيات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحاور مع أولياء الأمور لبحث أية معوقات قد تقابل أبناءهم أثناء تأدية الامتحانات.

وكان قد تابع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أمس، لجان مدارس أمجاد للتعليم الأساسي، الندى للتعليم الأساسي، ناهيا للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية.

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