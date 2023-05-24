خلافات ميراث.. سقوط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط طرفى مشاجرة وبحوزة أحدهما سلاح نارى دون ترخيص فى حلوان.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى بوقوع مشاجرة. بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص "مصاب بخرطوش بالوجه"، وطرف ثان أحد الأشخاص وبحوزته فرد محلى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسبب وجود خلافات عائلية حول الميراث فقام الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول بالسلاح الناري المضبوط بحوزته والمستخدم في ارتكاب الواقعة وإحداث إصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.