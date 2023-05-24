"تقبل أعضاء هيئة التدريس للطلبة ذ وي الهمم".. رسالة ماجستير بـ"تمريض حلوان"

وافقت لجنة الحكم والمناقشة بكلية التمريض جامعة حلوان على منح الباحثة إلهام شكري فريد حشيش، المعيدة بكلية التمريض جامعة حلوان درجة الماجستير في رسالتها المعنونة "مدى إدراك وتقبل أعضاء هيئة التدريس لطلبة ذوي الهمم بالحرم الجامعى بحلوان".

شملت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة الدكتورة ابتسام محمد علي، أستاذ دكتور بقسم تمريض صحة المجتمع جامعة بنها، والدكتورة علياء محمد عثمان الأفندي، أستاذ مساعد بقسم تمريض صحة مجتمع جامعة حلوان، الدكتورة أنس سعيد الزيات أستاذ مساعد بقسم تمريض صحة مجتمع جامعة حلوان والدكتورة ميادة طه محمود أستاذ مساعد بقسم التمريض صحة مجتمع جامعة حلوان.

تناول موضوع الرسالة في المقدمة تعريف الإعاقة لدى منظمة الصحة العالمية ونسبة الإعاقة في العالم وفى جمهورية مصر العربية ومدى أدرك أعضاء هيئة التدريس وكيفية تقبل أعضاء هيئة التدريس للطلاب ذوي الهمم داخل الحرم الجامعى وأيضا من خلال الاتجاه التمريضي قد وضحنا دور التمريض فى مساعدة الطلاب ذوي الهمم وأيضا دورهم من خلال زيادة إدراك أعضاء هيئة التدريس لطلبة ذوي الهمم خلال العملية الدراسية.

أما الفصل الأول، فتناول طلاب ذوي الهمم بالجامعة، وناقش معرفة أسباب ظهور الإعاقة لذوي الهمم وأنواعها واحتياجاتهم ومشكلاتهم أما الفصل الثاني، وتناولت فيه أعضاء هيئة التدريس وأساليب الدراسة وكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الهمم وحجم المشكلات التى يواجهونها ثناء العملية التدريسية للطلاب ذوي الهمم وأيضا مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس وكيفية تقبلهم لهم ،أما الفصل الأخير فقد وضحت فيه دور التمريض تفصيليا فى كيفية توفير وسائل النصح والإرشاد لأعضاء هيئة التدريس لزيادة ادراكهم بمشكلات واحتياجات الطلاب ذوي الهمم.



وقالت الباحثة إلهام شكري فريد حشيش، إن الدراسة تهدف إلى تقييم معرفة أعضاء هيئة التدريس بالطلاب من ذوي الهمم بالحرم الجامعى بحلوان وأيضا اتجاهات وممارسات أعضاء هيئة التدريس لطلبة ذوي الهمم بالحرم الجامعة بحلوان وتقبلهم لهم.

أكدت الباحثة أن نتائج الدراسة أثبتت أن الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس لديهم معرفة جيدة بمشكلات طلاب ذوي الهمم واحتياجاتهم، أيضا أوضحت النتائج أن أكثر من 90 % من أعضاء هيئة التدريس لديهم اتجاهات وممارسات جيدة لطلاب ذوي الهمم، وأسفرت أيضا الدراسة عن وجود الغالبية العظمى لديهم تقبل لطلبة ذوي الهمم ووجود علاقة طردية بين معرفة اتجاهات وتقبل أعضاء هيئة التدريس لطلبة ذوي الهمم بالحرم الجامعي.

واختتمت الباحثة إلهام شكري فريد حشيش، موضوع الرسالة، بعدة توصيات، جاءت التوصيات بناء على نتائج هذه الدراسة وهي:

- إتاحة برنامج تثقيف صحى لأعضاء هيئة التدريس بخصوص طلاب ذوي الهمم.

- توزيع كتيبات وملصقات التثقيف الصحى لزيادة وعى أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس.

- هنالك الحاجة إلى مزيد من البحث على عينة كبيرة فى أماكن أخرى.