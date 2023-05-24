الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربي يدعو إلى بنية تشريعية قوية لتعزيز القدرات الرقمية

وفد البرلمان العربي
وفد البرلمان العربي خلال لقائه رئيس مجلس المستشارين بالمغرب

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالتجربة الرائدة للمملكة المغربية في مجال التكنولوجيا والعلوم والتحول الرقمي كتجربة عربية ناجحة نتيجة لرؤية بعيدة المدى تبنتها المملكة بتوجيهات من قيادة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

جاء ذلك خلال استقبال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وأعضاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والتي تقوم حاليًا بزيارة للمغرب في الفترة من 22  حتى 26 مايو  الجاري لعقد الاجتماع الثاني للمجموعة، فضلًا عن لقاء مسؤولين بالمملكة.

وأثنى رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية على مبادرات البرلمان العربي، التي من بينها إنشاء مجموعة العمل البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد أحد أهم المبادرات التي أطلقها البرلمان، مشيدًا بجهود رئيس البرلمان العربي ورئيس وأعضاء المجموعة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة التي أنشئت من أجلها مجموعة العمل، معربًا عن تطلعه لأن يكون لمجموعة العمل هذه دور مهم وصدى إيجابي في بناء وتعزيز القدرات البرلمانية العربية في مجال التحول الرقمي.

من جهته، أكد العسومي، دعم البرلمان العربي لهذا التوجه ودعم تبادل التجارب العربية الناجحة في مجال التكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق التكامل العربي في هذا المجال، داعيًا إلى بنية تحتية قوية وأطر تشريعية متطورة ومرنة تضمن مواكبة المستجدات العالمية في مجال التقنيات الرقمية التي باتت اليوم تشكل عصب الحياة الحديثة، والركيزة الأساسية لجهود التطوير والتحديث في مختلف المجالات فضلًا عن الاهتمام بالابتكار والأفكار الخلاقة، والانفتاح على التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال.

القدرات الرقمية المملكة المغربية الملك محمد السادس رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومى لتحول الرقمى مجلس المستشارين بالمغرب

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

وجبة دجاج فاسدة وراء تسمم 4 من أسرة واحدة في سوهاج

وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبى التعاون فى تصنيع الأدوية وأبحاث تطوير وإنتاج اللقاحات

شرم الشيخ الدولى أول مستشفى مصرى أخضر حاصل على شهادة الاعتراف من "GGHH"

إبعاد السورية رياض محمد كيلاني إلى خارج البلاد

"الاتصالات": 11.32 مليون مستخدم للإنترنت الأرضى بنهاية مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى