رئيس البرلمان العربي يدعو إلى بنية تشريعية قوية لتعزيز القدرات الرقمية

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالتجربة الرائدة للمملكة المغربية في مجال التكنولوجيا والعلوم والتحول الرقمي كتجربة عربية ناجحة نتيجة لرؤية بعيدة المدى تبنتها المملكة بتوجيهات من قيادة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

جاء ذلك خلال استقبال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وأعضاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والتي تقوم حاليًا بزيارة للمغرب في الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري لعقد الاجتماع الثاني للمجموعة، فضلًا عن لقاء مسؤولين بالمملكة.

وأثنى رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية على مبادرات البرلمان العربي، التي من بينها إنشاء مجموعة العمل البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد أحد أهم المبادرات التي أطلقها البرلمان، مشيدًا بجهود رئيس البرلمان العربي ورئيس وأعضاء المجموعة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة التي أنشئت من أجلها مجموعة العمل، معربًا عن تطلعه لأن يكون لمجموعة العمل هذه دور مهم وصدى إيجابي في بناء وتعزيز القدرات البرلمانية العربية في مجال التحول الرقمي.

من جهته، أكد العسومي، دعم البرلمان العربي لهذا التوجه ودعم تبادل التجارب العربية الناجحة في مجال التكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق التكامل العربي في هذا المجال، داعيًا إلى بنية تحتية قوية وأطر تشريعية متطورة ومرنة تضمن مواكبة المستجدات العالمية في مجال التقنيات الرقمية التي باتت اليوم تشكل عصب الحياة الحديثة، والركيزة الأساسية لجهود التطوير والتحديث في مختلف المجالات فضلًا عن الاهتمام بالابتكار والأفكار الخلاقة، والانفتاح على التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال.