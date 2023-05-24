ماس كهربائي وراء حريق شقتين سكنيتين بأكتوبر والغربية

شهدت محافظتيّ الجيزة والغربية حرائق هائلة داخل شقتين سكنيتين، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي أن ماس كهربائي بسبب تكييف ومروحة يقف وراء تلك الحرائق.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث أكتوبر، أن ماس كهربائي بالتكييف، وراء حريق شقة سكنية بحي البشاير وتفحم محتوياتها.

واندلع حريق داخل شقة سكنية بحي البشاير بمدينة السادس من أكتوبر أمس الثلاثاء، حيث تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بحي البشاير.

وعلى الفور، دفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتيّ إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع أكتوبر.

وتبين بالفحص والمعاينة، نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 113 خلف مدخل 2 والمكون من 4 طوابق، وتمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة النيران وإطفائها ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

حريق شقة سكنية بمركز السنطة

يأتي ذلك فيما نجحت الحماية المدنية بالغربية أمس الثلاثاء، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بقرية ميت غزال، مركز السنطة.

وعلى الفور، انتقلت سيارتا إطفاء وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها بعد إخلاء المنزل، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكشف تقرير المعمل الجنائي، أن ماس كهربائي وراء الحريق بسبب مروحة سقف كهربائية أدت إلى اشتعال الحريق بلوحة مفاتيح الكهرباء وتصاعد شظايا منها اشتعل على إثرها الحريق.