وزير الأوقاف يوضح سبب تخصيص وقت لـ"الصلاة على النبى" بالمساجد

بعد تصدره السوشيال ميديا..

تصدر قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان بشأن تخصيص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-"، حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضًا إصدار توجيهات لجميع المساجد بتخصيص وقت عقب صلاة الجمعة للصلاة على سيدنا محمد بالصيغة التالية:

"اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".

وزادت حالة من التساؤلات لدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن الديني عن السبب وراء هذا القرار.

من جانبه، أوضح وزير الأوقاف، الحكمة من القرار الذي لاقى استحسانًا كبيرًا لدى الشارع المصري والرأي العام.

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مقصدنا أن نملأ الدنيا كلها تلاوة وذكرًا وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا القصد وتقبل منا يا رب العالمين".