الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يوافق على طلبات نقباء 5 فرعيات

نقيب المحامين يلتقي
نقيب المحامين يلتقي نقباء 5 فرعيات

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، عددًا من النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، بالإضافة إلى عدد من المحامين، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.

وعقد نقيب المحامين اجتماعًا مع حسن أمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، ومحمد خليل، نقيب محامي طنطا، والدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وإبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، ومحمد الصياد، نقيب محامي شمال الدقهلية.

وبحث نقيب المحامين، عددًا من الطلبات المقدمة إليه، وقام بالموافقة على بعض الطلبات التي تيسر على المحامين، وإحالة البعض الآخر إلى اللجان المُشكّلة من قبل سيادته لبحثها والبت في أمرها.

ويحرص عبدالحليم علام، على التواجد يوميًا في مكتبه بالنقابة العامة، من الساعة العاشرة صباحًا، لمتابعة الأمور النقابية المختلفة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المحامين.

التقى الأستاذ عبد الحليم علام النقابات الفرعية السادة المحامين النقابة العامة محمد الصياد الطلبات

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