الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة الطفل بكفر الشيخ يشاركون فى المعسكر التدريبى بالصين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ملك محمود رمضان، الطالبة بجامعة الطفل بكفر الشيخ لاختيارها ضمن الطلاب المرشحين؛ للمشاركة في المعسكر التدريبي The Belt and Road Teenager Maker Camp بالاشتراك مع CYSC التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا.

أشار رئيس الجامعة إلي أن فعاليات المعسكر التدريبي تمتد لمدة ثلاثة شهور من يونيو 2023 إلي سبتمبر 2023 على مرحلتين الأولي عن بعد، والثانية ستقام في إحدى المقاطعات الصينية في خلال شهر سبتمبر.

أوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة للارتقاء بها.

 كما أنها تولي اهتمامًا خاصًا بالطفل المصري بهدف تخريجه وهو يمتلك مهارات ومعارف تمكنه من التعامل مع مختلف تطورات الحياة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وتغير متطلبات سوق العمل، والتي بالتأكيد ستتغير بشكل كبير في المستقبل، وبالتالي الدولة المصرية تعطي الطفل أولوية خاصة.

أضاف أن جامعة الطفل تهدف إلى اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وقالت الدكتور أميرة عكاشة منسق جامعة الطفل، أن برنامج جامعة الطفل، هو برنامج ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتدعم الأكاديمية البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، ويدرس الأطفال بقاعات المحاضرات والمعامل بالجامعة، علي يد أساتذة جامعيين.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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