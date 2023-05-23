كشف لغز مقتل مواطن داخل مسكنه بالوراق

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، الثلاثاء، في كشف لغز مقتل أحد المواطنين داخل مسكنه بمنطقة الوراق.

وعقب ضبط المتهم أقر أمام رجال مباحث الوراق بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة الوراق، يفيد مقتل أحد المواطنين داخل مسكنه لتنتقل على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث. وتبين من التحريات أن المجني عليه تعرض لاعتداء، وأن أحد أقاربه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.