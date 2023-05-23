الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة الإيطالية تخصص أكثر من مليارَى يورو للمناطق المتضررة من الفيضانات

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

قررت الحكومة الإيطالية الثلاثاء، تخصيص أكثر من مليارَي يورو للمناطق الواقعة في شمال شرق البلاد التي تضررت مؤخرًا بسبب فيضانات غير مسبوقة أدّت إلى مقتل 14 شخصًا ونزوح عشرات آلاف الأشخاص وأضرار كبيرة.
وقالت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في ختام اجتماع حكومي "خصصنا بهذه الإجراءات الأولى ما مجموعه أكثر من ملياري يورو للمناطق المتضررة من الفيضانات".
وضربت فيضانات، وهي الأسوأ في إيطاليا منذ قرن، منطقة إميليا رومانيا الزراعية والسياحية في شمال البلاد. وتساقطت خلال 36 ساعة، كميات من الأمطار توازي متساقطات ستة أشهر.
وقد تكون التداعيات الاقتصادية لهذه الفيضانات أعلى بكثير من المبلغ الذي أعلنت ميلوني عن تخصيصه للمناطق المتضررة.
وأضافت ميلوني "نعلم جيدًا أننا نتحدث في هذه المرحلة عن تلبية الحالات الطارئة، وأنه ستكون هناك مرحلة إعادة بناء، لكن لسنا في وضع يسمح لنا حاليًا بتحديد الاحتياجات ككل".
سيستفيد الأشخاص في حالة البطالة الفنية من صندوق تمويل قيمته 580 مليون يورو، وقدمت وزارة الزراعة 175 مليون يورو للشركات الزراعية، بينما تمّ تخصيص مبلغ 700 مليون يورو للقطاع الصناعي مع إيلاء اهتمام خاص للشركات المصدّرة.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن موظفي الإدارة العامة سيمكنهم العمل من منازلهم، وستُدفع أيضًا رواتب للعاجزين عن العمل.
وتُعتبر منطقة إميليا رومانيا "بستان إيطاليا" ويعود ازدهارها إلى زراعة الفاكهة والخضار وأيضًا إلى السياحة وصناعة السيارات مثل "فيراري". وتساهم وحدها بحوالى 10% من إجمالي الناتج المحلي.
الإثنين، كان أكثر من 600 طريق لا يزال مقطوعًا، وقدّرت المنطقة أنها بحاجة لحوالى 620 مليون يورو لإصلاح شبكة الطرق.

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