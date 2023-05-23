الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهرى: مجلة "روزاليوسف" بدأت بتحدٍ ليوسف وهبى وقدمت آلاف المبدعين

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن روزاليوسف بدأت حياتها كفنانة مسرح، ولكن حدث خلاف بينها وبين الفنان يوسف وهبي، وقررت ترك المسرح.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تحدٍ أن الناس ستنسى روزاليوسف، وكان أقرب أصدقائها وقتها أمير الصحافة المصرية والعربية محمد التابعي، ولهذا اقترحت أن تكون هناك مجلة باسمها.

وأشار إلى أن محمد التابعي، وصف تجربتها وقتها بأنها نزوة من فنانة تعتقد أن مجال الصحافة سهل، وأن أول عدد لها سيكون الأخير، وهو الأمر الذي ردت عليه "روز"، قائلة: "ولدت لتبقى والزمان سيكون شاهدًا على هذا التحدي".

وتابع: "أضافت روز في ردها: عجبوا إذا أسميت صحيفتي باسمي أليست صحيفتي شعبة من نفسي؟"، مشيرًا إلى أن المجلة انطلقت فنية وتحولت لسياسية واسعة الانتشار، والأسلوب الذي استخدمته في الأربعينيات هو الأقرب للصحافة الغربية الحديثة في فن صناعة الغلاف وأدخلت فن الكاريكاتير ليختزل ويختصر آلاف الكلمات نظرًا لانتشار الأمية وقتها.

المجلة خاضت الكثير من المعارك من أجل الحرية

وتابع، أن "روز"، خاضت الكثير من المعارك من أجل الحرية وضد الاحتلال وقدمت آلافًا من المبدعين ولا يوجد مبدع إلا ومر من روزاليوسف، من محمد حسنين هيكل، وإحسان عبدالقدوس، مصطفى محمود، وعبدالرحمن الشرقاوي، وفتحي غانم عظماء، وغيرهم من الكتاب في العصر الحديث ومنهم عادل حمودة وإبراهيم عيسى وعمرو خفاجي ووائل الإبراشي. 

أحمد الطاهري روز اليوسف يوسف وهبي المسرح المبدعين الحرية تحولت لسياسية

مواد متعلقة

أحمد الطاهرى: من أسباب نجاح الحوار الوطنى مطابقته لتوقعات الرأى العام

أحمد الطاهري يكشف دلالات انعقاد قمة جدة في هذا التوقيت

أحمد الطاهرى: "الحوار الوطنى" جزء من سياق الإصلاح الذى بدأه الرئيس السيسى

أحمد الطاهرى عن تجربة "القاهرة الإخبارية": الكثير شكك فى إمكاناتنا وممتنون لخصومنا

الأكثر قراءة

حريق داخل شقة فى حى البشاير بأكتوبر

بعد بلاغ للنائب العام ضد عمرو مصطفى.. أول تعليق لحفيدة أم كلثوم (خاص)

غادة لبيب: وزارة الاتصالات تعمل على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمارات

ضبط 26 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز أبوقرقاص (صور)

لليوم الثانى.. تراجع أسعار الغاز العالمية لـ2.508 دولار للمليون وحدة حرارية

صندوق التنمية الصينى الإفريقى: مستعدون لتمويل مشروعات جديدة بمنطقة قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى