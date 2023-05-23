أحمد الطاهرى: مجلة "روزاليوسف" بدأت بتحدٍ ليوسف وهبى وقدمت آلاف المبدعين

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن روزاليوسف بدأت حياتها كفنانة مسرح، ولكن حدث خلاف بينها وبين الفنان يوسف وهبي، وقررت ترك المسرح.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تحدٍ أن الناس ستنسى روزاليوسف، وكان أقرب أصدقائها وقتها أمير الصحافة المصرية والعربية محمد التابعي، ولهذا اقترحت أن تكون هناك مجلة باسمها.

وأشار إلى أن محمد التابعي، وصف تجربتها وقتها بأنها نزوة من فنانة تعتقد أن مجال الصحافة سهل، وأن أول عدد لها سيكون الأخير، وهو الأمر الذي ردت عليه "روز"، قائلة: "ولدت لتبقى والزمان سيكون شاهدًا على هذا التحدي".

وتابع: "أضافت روز في ردها: عجبوا إذا أسميت صحيفتي باسمي أليست صحيفتي شعبة من نفسي؟"، مشيرًا إلى أن المجلة انطلقت فنية وتحولت لسياسية واسعة الانتشار، والأسلوب الذي استخدمته في الأربعينيات هو الأقرب للصحافة الغربية الحديثة في فن صناعة الغلاف وأدخلت فن الكاريكاتير ليختزل ويختصر آلاف الكلمات نظرًا لانتشار الأمية وقتها.

المجلة خاضت الكثير من المعارك من أجل الحرية

وتابع، أن "روز"، خاضت الكثير من المعارك من أجل الحرية وضد الاحتلال وقدمت آلافًا من المبدعين ولا يوجد مبدع إلا ومر من روزاليوسف، من محمد حسنين هيكل، وإحسان عبدالقدوس، مصطفى محمود، وعبدالرحمن الشرقاوي، وفتحي غانم عظماء، وغيرهم من الكتاب في العصر الحديث ومنهم عادل حمودة وإبراهيم عيسى وعمرو خفاجي ووائل الإبراشي.